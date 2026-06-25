Voraz incendio consume escuela de Sipacate (video)

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Las pérdidas materiales ascienden a más de Q900 mil.

Un devastador incendio estructural registrado en las instalaciones del centro educativo conocido popularmente como "La Escuelona", en el municipio de Sipacate, Escuintla, movilizó a múltiples cuerpos de socorro y provocó millonarias pérdidas materiales, alertando a la comunidad educativa y vecinos del sector.

​De acuerdo con los informes preliminares, el fuego se originó presuntamente a causa de un cortocircuito en el sistema eléctrico. Las chispas iniciales se propagaron con rapidez, alcanzando materiales inflamables y provocando que dos aulas tipo módulos quedaran completamente reducidas a cenizas y escombros.

Bomberos Voluntarios trabajaron para sofocar el incendio. (Foto: Romario Aguilar/colaborador)

​Intensa labor de los cuerpos de socorro

​Ante la magnitud de las llamas y las columnas de humo que amenazaban con extenderse a viviendas aledañas y a otros sectores del recinto estudiantil, se activó una alerta generalizada.

Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Voluntarios de la 67ª y 18ª Compañías, en un esfuerzo conjunto con los Bomberos Municipales Departamentales del municipio de La Democracia.

LLAMAS DEL HORROR DEVORAN ESCUELA EN SIPACATE ESCUINTLA, GUATEMALA



· Bomberos tratan de evitar que se extienda a otras áreas



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​A la labor de extinción se sumaron de manera solidaria camiones cisterna particulares propiedad de un ingenio azucarero de la región. Los equipos de rescate trabajaron arduamente durante un largo período, empleando técnicas de ataque directo y enfriamiento para confinar el fuego.

Según datos oficiales de los cuerpos de socorro, se requirió el uso de aproximadamente 3 mil galones de agua para sofocar las llamas por completo.

Según la información proporcionada por las docentes del plantel, la destrucción de la infraestructura y del mobiliario pedagógico que se encontraba en el interior de los módulos asciende a un estimado de 900 mil quetzales en pérdidas materiales.

Los pupitres quedaron destruidos. (Foto: Romario Aguilar/colaborador)

​Afortunadamente no se reportaron personas heridas ni con síntomas de intoxicación.