Will Smith envía mensaje a Chris Rock un día después de golpearlo en los Óscar

Will Smith envió un mensaje disculpándose por lo ocurrido durante la entrega de los Premios Óscar 2022.

El actor estadounidense Will Smith envió un mensaje de disculpa a través de sus redes sociales, al humorista Chris Rock un día después de haberlo abofeteado durante la entrega de los Premios Óscar 2022.

El incidente ocurrió cuando Rock se encontraba en la presentación de una de las categorías y comenzó a bromear con Smith y su esposa Jada Pinkett-Smith, quien evidentemente estaba incómoda.

Rock hizo una broma en relación a la falta de cabello de Pinkett: “No veo la hora de verte en ‘GI Jane 2’”, lo que provocó que Will se levantara de su lugar y subiera al escenario para propinarle una bofetada al humorista.

Así fue el bofetón de Will Smith a Chris Rock en plena gala de los Oscars tras la broma sobre su mujer



Courtesy: A.M.P.A.S. pic.twitter.com/F2FFOfV8Lp — Tiramillas (@tiramillas) March 28, 2022

Pide disculpas

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento de anoche en los premios de la academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a costa mía son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", aseguró Smith en una publicación.

También le envió un mensaje de disculpa a Rock y aseguró que se encuentra avergonzado por sus acciones, que no fueron adecuadas para lo que él desea ser.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", reiteró Will.

Finalmente pidió disculpas a la Academia, a los productores del show y a los asistentes. Así como a quienes lo vieron a nivel mundial por su comportamiento en la premiación.

"También me gustaría pedir disculpas a la Academia, a los productores del show, a todos los asistentes y a todos los que lo ven alrededor del mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje", dijo Smith.