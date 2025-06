“Yo también” otra fan de Alejandro Sanz rompe el silencio

-

Otra fanática de Alejandro Sanz rompió el silencio y habló, diciendo que también es una de "esas niñas", que ha compartido con él y decidió narrar su experiencia.

EN CONTEXTO: Fan acusa a Alejandro Sanz de haber abusado de ella

La joven hizo un hilo en X explicando cómo es su relación con el cantautor español desde otra cara de la moneda:

"Se acabó, no aguanto más, soy Fátima, tengo 23 años y yo también soy una de esas niñas con las que Alejandro Sanz se ha llevado desde joven, sí, ese tal, que está ahora en boca de todos", inició en su post.

"Esta es mi historia, la otra historia", dijo, afirmando que lo conoció cuando ella tenía 14 años, también aseguró que los 16, él al comenzó a seguir en Twitter e Instagram, hasta que a sus 18 años comenzaron a interactuar por redes, "él me ha visto crecer siguiéndolo", afirmó.

Foto: Fátima/X.

Luego comenzó a explicar cómo es la clase de relación que ambos sostienen hasta ahora: "Con un mensaje me daba fuerzas y me sacaba una sonrisa", dijo, afirmando que a los 19 años ella se pagó su primera gira y que a los 21, trabajó y viajó a Estados Unidos, además de planear la gira completa por México solo para verlo.

"Él siempre ha sido cercano a todo el mundo y dispuesto a ayudar, no había concierto que no ofreciera la oportunidad de conocerle", dijo.

"A pesar de ser tan joven, (14 años) jamás ha insinuado nada, ni ha querido nada conmigo, porque no, una no somos todas, él no es así, al contrario, ha tenido siempre palabras de agradecimiento, gratitud, protección y arropamiento", resaltó.

El mensaje compartido por Fátima se hizo viral, generando reacciones encontradas acerca del caso incluso, algunos internautas le agradecieron las palabras, mientras otros le dijeron que buscaba protagonismo, afirmando que por su aspecto Sanz no se portaría con ella como lo hizo con la supuesta víctima.

El caso

Días atrás Ivet Playa, una de las fans más cercanas del cantante, hizo un video donde explicó que Alejandro Sanz ejerció abuso hacia ella, además de manipulación emocional.

Ivet dijo que la estrella española le mandaba mensajes privados y a sus 18 años tuvo su primer encuentro con él, cuando el tenía 43 años, tras esto Alejandro la contrató para trabajar con él, hasta que tuvieron una relación sexual.

"Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano...", aseguró entre lágrimas.

"Me siento humillada... él se siente que está por encima del bien y del mal, siento la responsabilidad moral de plantarme y demostrar que tarde o temprano la verdad sale a la luz y ya no soy la niña que está dispuesta a todo para estar cerca de él", dijo.

Un día después Alejandro salió a contar su parte en el tema:

"Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres" y sigue, "en el mes de mayo me ofreciste participar en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlos con mis asesores te dije que no".

Sanz finalizó así: "Nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré con mi vida".

MIRA

Se acabó , no aguanto más .

Soy Fátima , tengo 23 años y yo también soy una de esas “niñas” con las que Alejandro sanz se ha llevado desde joven… si , ese tal @AlejandroSanz que está ahora en boca de todos

Y esta es mi historia, la otra historia : pic.twitter.com/y7mdPdTpaY — FATIMA_ (@fatimatrinida10) June 17, 2025

RECUERDA LA DENUNCIA