¡Video! Graban momento en que techo de lámina sale volando por el viento

  • Por Geber Osorio
23 de febrero de 2026, 16:30
El techo de lámina se desprendió debido a las fuertes ráfagas de viento en Escuintla. (Foto: captura de video)

Las ráfagas de viento han ocasionado caos en algunos departamentos del país y Escuintla es uno de los más afectados.

El ingreso del frente frío número 12 de la temporada ha generado fuertes vientos en el territorio nacional y varios departamentos se han visto afectados.

Uno de ellos es Escuintla, en donde se han reportado múltiples inconvenientes por las ráfagas de viento que arrasan con los objetos a su paso.

En redes sociales circula un video en el que se observa el momento exacto en que un techo de lámina de un inmueble se desprende y sale volando por los aires.

Las imágenes fueron grabadas aparentemente por un menor de edad que se encontraba en el sector.

Mira aquí el video:

De momento se desconoce si el techo ocasionó daños en otros inmuebles o si lastimó a otras personas.

