¡Video! Graban momento en que techo de lámina sale volando por el viento

Las ráfagas de viento han ocasionado caos en algunos departamentos del país y Escuintla es uno de los más afectados.
OTRAS NOTICIAS: Caída de árbol sobre tendido eléctrico provoca congestionamiento en ruta al Pacífico
El ingreso del frente frío número 12 de la temporada ha generado fuertes vientos en el territorio nacional y varios departamentos se han visto afectados.
Uno de ellos es Escuintla, en donde se han reportado múltiples inconvenientes por las ráfagas de viento que arrasan con los objetos a su paso.
En redes sociales circula un video en el que se observa el momento exacto en que un techo de lámina de un inmueble se desprende y sale volando por los aires.
Las imágenes fueron grabadas aparentemente por un menor de edad que se encontraba en el sector.
Mira aquí el video:
De momento se desconoce si el techo ocasionó daños en otros inmuebles o si lastimó a otras personas.