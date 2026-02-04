Versión Impresa
¡ A -1 grado! Así amaneció Xela este miércoles

  • Por Reychel Méndez
04 de febrero de 2026, 10:40
Este miércoles amaneció a una temperatura de -1.2c&nbsp;en Xela. (Foto ilustrativa: Erick Miguel Colop/Colaborador)

Este miércoles amaneció a una temperatura de -1.2c en Xela. (Foto ilustrativa: Erick Miguel Colop/Colaborador)

En las últimas semanas el frío ha prevalecido en el país.

Las bajas temperaturas sobre todo por las noches y madrugadas se han intensificado a nivel nacional. 

Entre los departamentos más afectados se encuentra Quetzaltenango que ha registrado temperaturas de hasta cero grados.

Este miércoles 04 de febrero Xela amaneció en -1.2 grados centígrados afectando a campos y cosechas que se han cubierto de escarcha.

El frío ha perdurado las últimas semanas. (Foto: Redes Sociales)
El frío ha perdurado las últimas semanas. (Foto: Redes Sociales)

En redes sociales se han hecho virales algunas fotografías que muestran ligeras capas de hielo cubriendo vehículos.

Un hombre limpia afuera de una tienda antes del amanecer mientras se nota un vehículo con una capa de hielo por encima. (Foto: Redes Sociales)
Un hombre limpia afuera de una tienda antes del amanecer mientras se nota un vehículo con una capa de hielo por encima. (Foto: Redes Sociales)

Vehículos que se quedan en la intemperie de la noche en Xela quedan con una capa de hielo encima. (Foto: Redes sociales)
Vehículos que se quedan en la intemperie de la noche en Xela quedan con una capa de hielo encima. (Foto: Redes sociales)

