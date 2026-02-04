¡ A -1 grado! Así amaneció Xela este miércoles

En las últimas semanas el frío ha prevalecido en el país.
Las bajas temperaturas sobre todo por las noches y madrugadas se han intensificado a nivel nacional.
Entre los departamentos más afectados se encuentra Quetzaltenango que ha registrado temperaturas de hasta cero grados.
Este miércoles 04 de febrero Xela amaneció en -1.2 grados centígrados afectando a campos y cosechas que se han cubierto de escarcha.
En redes sociales se han hecho virales algunas fotografías que muestran ligeras capas de hielo cubriendo vehículos.