¡ A -1 grado! Así amaneció Xela este miércoles

Las bajas temperaturas sobre todo por las noches y madrugadas se han intensificado a nivel nacional.

Entre los departamentos más afectados se encuentra Quetzaltenango que ha registrado temperaturas de hasta cero grados.

Este miércoles 04 de febrero Xela amaneció en -1.2 grados centígrados afectando a campos y cosechas que se han cubierto de escarcha.

En redes sociales se han hecho virales algunas fotografías que muestran ligeras capas de hielo cubriendo vehículos.

Un hombre limpia afuera de una tienda antes del amanecer mientras se nota un vehículo con una capa de hielo por encima. (Foto: Redes Sociales)