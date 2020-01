El clima frío puede reducir tu motivación para hacer ejercicio, pero sigue estos consejos para lograr animarte y seguir ejercitándote a pesar de las bajas temperaturas.

Enero se caracteriza por ser un mes frío en Guatemala, así que aquí encontrarás ocho tips para motivarte si te ejercitas al aire libre.

TE PUEDE INTERESAR:

Los consejos

1. Seguridad: La salud es primero, si padeces asma o algún problema del corazón, consulta a tu médico antes de iniciar cualquier rutina cuando hace frío.

2. No vistas demasiado abrigado: este suele ser uno de los principales errores que cometemos al ejercitarnos en clima frío, el ejercicio te provocará calo en determinado momento, por ello lo ideal es que vistas en capas, de esta manera eliminarás las prendas como sudadero o bufanda cuando empieces a sudar. También se recomienda evitar el algodón, pues este conserva la humedad.

3. Protege tus manos, pies y orejas: cuando hace frío, el flujo sanguíneo se concentra en el núcleo del cuerpo, esto deja tus manos y los pies vulnerables a la congelación. Trata de usar guantes antes de que tus manos se enfríen y luego de sudar.

LEE ADEMÁS:

Con este ejercicio lucirás un abdomen plano y sin mayor esfuerzo

4. Presta atención a las condiciones meteorológicas y sensación térmica: puedes estar más vulnerable cuando haces ejercicio con lluvia y frío. Cuando llueve y te mojas es posible que no puedas mantener tu temperatura corporal normal y esto representa un peligro para tu salud. Si la temperatura está por debajo de 0 F (-17.8 C) o la sensación térmica es extrema, no hagas ejercicio al aire libre.

5. Elige el equipo adecuado: si te gusta hacer ejercicio de noche, usa ropa reflectante. Recuerda elegir calzado con suficiente tracción para evitar las caídas, sobre todo si se trata de hielo o nieve.

6. Protector solar: es un mito que no debes usar protector solar porque el cielo está nublado y no te quemarás con el sol, debes utilizarlo para que bloquee los rayos UVA y UVB y que tenga un FPS de al menos 30.

NO DEJES DE LEER:

7. Bebe agua: al igual que en verano, en invierno también debes mantenerte hidratado. Bebe agua y bebidas rehidratantes antes, durante y después de tu entrenamiento.

8. Identifica los síntomas de congelamiento: revisa tus mejillas, nariz, orejas, manos y pies. Las primeras señales de congelamiento son entumecimiento, falta de sensibilidad o una sensación de picadura

*Con información de Salud180