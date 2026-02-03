95 proyectos viales de 2025 iniciarían en febrero de 2026 por atrasos administrativos

-

Autoridades de COVIAL informaron que 95 proyectos viales correspondientes a la planificación 2025 iniciarían hasta febrero de 2026, debido a retrasos administrativos que han limitado el avance de las obras.

Autoridades de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) informaron que alrededor de 95 proyectos de infraestructura vial, correspondientes a la planificación de 2025, iniciarían su ejecución hasta febrero de 2026, debido a retrasos administrativos que han impedido su arranque oportuno.

La información fue presentada durante una reunión de trabajo en el Congreso, en la cual participó el ingeniero Henry Juárez, subdirector técnico de COVIAL, junto a representantes de la Dirección General de Caminos. En el encuentro se abordó el estado actual del mantenimiento de la red vial del país, así como las dificultades enfrentadas para avanzar en nuevos tramos.

Autoridades de Covial señalaron una serie de atrasos administrativos en temas relacionados a proyectos de carreteras en el país. (Foto: Congreso Guatemala)

"Tenemos en total 95 proyectos que se están tratando de habilitar para poder seguir avanzando con el mantenimiento que se le ha estado dando en estos últimos meses a las carreteras del país. Realmente son pocos los que han iniciado", Indicó Juárez.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades técnicas, varios proyectos arrastran demoras desde el año anterior, principalmente por trámites relacionados con la habilitación de bitácoras, situación que ha limitado el inicio de obras durante 2025. Actualmente, los proyectos se encuentran en proceso de regularización administrativa para su posterior ejecución.

Durante la reunión también se discutió la calidad de los trabajos de mantenimiento que se realizan en distintos tramos, especialmente en lo relacionado con el bacheo, señalándose que en algunos casos las intervenciones han sido superficiales y con recursos limitados. Asimismo, se reconocieron dificultades para iniciar nuevos recapeos y se indicó que aún no se cuenta con una planificación completa de los trabajos previstos para 2026.

"En general, nosotros tenemos 95 proyectos 2025 que están próximos a iniciar... en febrero del 2026" agregó Juárez.

Las autoridades de COVIAL detallaron algunos puntos específicos donde se ejecutan labores de bacheo y recapeo, y manifestaron su compromiso de reforzar la supervisión a las empresas contratistas, particularmente en el manejo de desechos de obra y la calidad de los trabajos.

Al finalizar la reunión, el diputado José Chic de la bancada VOS, anunció que se convocará a una nueva citación el próximo 9 de febrero, a la que deberán asistir nuevamente autoridades de COVIAL y Caminos, así como la ministra de Comunicaciones y el viceministro de Infraestructura, con el objetivo de contar con información más detallada y cronogramas claros sobre la atención a la red vial.