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AC Milan naufraga en San Siro y se despide del Scudetto

  • Con información de AFP
11 de abril de 2026, 13:33
La molestia de Luka Modric (14) al ver la derrota de los rossoneri en San Siro. (Foto: AFP)

La molestia de Luka Modric (14) al ver la derrota de los rossoneri en San Siro. (Foto: AFP)

Ya de por sí escasas, las esperanzas del AC Milan de proclamarse campeón de la Serie A se hicieron añicos con su derrota ante el Udinese (3-0) este sábado en San Siro, en la 32ª fecha de la Serie A.

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A seis fechas para el final de su temporada, el conjunto rossonero, tercero, se queda a nueve puntos de desventaja respecto al Inter, líder del campeonato, que visita el domingo al Como (cuarto) y puede por tanto aumentar aún más su ventaja.

El equipo de Massimiliano Allegri llega a la recta final de la temporada al límite de sus fuerzas: después de haber encadenado 22 partidos sin derrota entre mediados de agosto y finales de febrero, ha sufrido su tercer revés en las últimas cuatro jornadas de liga.

 

 

A este ritmo, su puesto en el podio y su boleto para la próxima Liga de Campeones podrían verse amenazados: Como y la Juventus de Turín, que han disputado un partido menos, solo cuentan ya con cinco y seis puntos de desventaja, respectivamente.

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