AC Milan naufraga en San Siro y se despide del Scudetto

Ya de por sí escasas, las esperanzas del AC Milan de proclamarse campeón de la Serie A se hicieron añicos con su derrota ante el Udinese (3-0) este sábado en San Siro, en la 32ª fecha de la Serie A.
OTRAS NOTICIAS: Avisan al Madrid: Bayern aplasta al St Pauli y toca una Bundesliga de récord
A seis fechas para el final de su temporada, el conjunto rossonero, tercero, se queda a nueve puntos de desventaja respecto al Inter, líder del campeonato, que visita el domingo al Como (cuarto) y puede por tanto aumentar aún más su ventaja.
El equipo de Massimiliano Allegri llega a la recta final de la temporada al límite de sus fuerzas: después de haber encadenado 22 partidos sin derrota entre mediados de agosto y finales de febrero, ha sufrido su tercer revés en las últimas cuatro jornadas de liga.
A este ritmo, su puesto en el podio y su boleto para la próxima Liga de Campeones podrían verse amenazados: Como y la Juventus de Turín, que han disputado un partido menos, solo cuentan ya con cinco y seis puntos de desventaja, respectivamente.