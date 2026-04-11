Accidente de tránsito deja a una joven mujer fallecida y un menor herido en la zona 1

Un fatal accidente de tránsito sucedió la tarde de este sábado 11 de abril, en la 13 avenida y 16 calle de la zona 1 capitalina.

En el percance vial se ha visto involucrado un vehículo de dos ruedas, por lo que fueron alertados los Bomberos Municipales.

Tras el arribo de los socorristas, se constató que la víctima ya no contaba con signos vitales debido al fuerte impacto.

La escena ha quedado acordonada por las autoridades. (Foto: Bomberos Municipales)

Esta persona fue identificada como: Astrid Pamela de León Barrios, de 21 años.

Además, un menor de edad que resultó herido fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, según informaron los socorristas.

Se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias de ley.

La víctima fue identificada como: Astrid Pamela de León Barrios. (Foto: Bomberos Municipales)