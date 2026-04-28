Piden anular segunda nómina de candidatos a Fiscal General

-

Amparo busca la anulación de la segunda nómina de candidatos a Fiscal General y la recalificación de expedientes de Fiscales y Defensores Públicos.

OTRAS NOTAS: Arévalo arranca con el proceso de entrevistas a aspirantes a fiscal general

Una nueva acción de amparo fue presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual busca la anulación de la segunda nómina de candidatos a Fiscal General y la recalificación a los aspirantes, al igual como se hizo con el amparo otorgado con anterioridad.

Esta acción fue presentada por el abogado José Alberto Juárez Aldana, quien argumentó que en esta acción se debe considerar el mismo principio que se valoró con los jueces, por lo que solicita recalificar los expedientes de los 48 aspirantes y se reste puntos a los Fiscales y Defensores Públicos.

Además, se pide que se revisen los expedientes y que se determinen quienes presentaron, en su experiencia profesional, el ejercicio desempeñado de Fiscal y Defensores Públicos.

Amparo

El pasado 23 de abril, por mayoría el pleno de magistrados de la CC otorgó amparo provisional al abogado Raúl Falla, con el que anuló la primera nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), integrada por la Comisión de Postulación.

El proceso para elegir al nuevo jefe del MP podría interrumpirse de nuevo. (Foto: Archivo / Soy502)

El jueves 24, en sesión extraordinaria convocada por la presidenta de la Comisión de Postulación, Claudia Paredes, el pleno de comisionados revisaron los expedientes de los 48 aspirantes a Fiscal General y determinaron que cuatro postulantes habían presentado en su experiencia profesional el ejercicio como juez.

Con esto, iniciaron la recalificación de expedientes, por lo que dejó fuera de la lista de elegibles al aspirante Walter Paulino Jiménez Texaj a quien se le restó 40 puntos de su experiencia profesional como juez.

Además, al postulantes Gabriel Estuardo García Luna, también se le redujo 14 puntos de la nota que había obtenido, por lo que de 86.21, se le recalificó y colocó una nota de 73.21, lo que permitió colarse en la lista de elegibles e integrar la nueva nómina de candidatos a Fiscal General.