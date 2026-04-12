Adrián Harders domina la división reina de la Copa MX-GT 2026

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La segunda fecha de la Copa MX-GT 2026 reunió a más de 110 pilotos en la pista el Coliseo Xtreme Par, quienes, divididos en 19 categorías, lucharon por la victoria. Entre ellos estuvo, Adrián Harders Fischer, quien venció en la categoría MX1 "A", o 450 cc.

La Copa MX-GT 2026, es organizada por JMMX School, y su principal objetivo es el desarrollo de niños y jóvenes, enseñándoles a pulir su técnica y conocimientos de manejo en clases programadas; además, de enfrentarlos a un rol verdadero, en carreras de alto rendimiento.

Bajo este marco de competición se realizó la segunda carrera de la temporada, en la cual, Harders se impuso en la división reina del motocrós guatemalteco. Al triunfador, lo siguieron en el podio, Elio Lorenzana y Randy Donis, quienes ocuparon la segunda y tercera posiciones, respectivamente.

En la división "B", Jean Paul Castañeda, José Durán y Martín Ostrowiack, subieron al podio de triunfadores; mientras que en la "C", Gustavo Saldarriaga, Fabián Galindo y Axel Ávila, también se hicieron con los tres primeros lugares.

Frida Tabarini (4), lideró la salida de la división 50 cc. “A”, en la segunda fecha de la Copa MX-GT 2026. (Foto: PSLMX)

En MX2 "A", o 250 cc., Javier Morales, Jendrick Lemus, y Harders, hicieron el uno, dos y tres; mientras que en la "B", Adrián Martínez, Martín Alvarado y Santiago Flores, fueron, primero, segundo y tercero, respectivamente.

La corredora, Marcela Melgar, una de las grandes figuras del motocrós femenino, subió a lo más alto del podio en su división, siendo escoltada por Maffi Martínez, y Sara Melgar, en los puestos siguientes.

En otros resultados, Moteo Solís (50 cc. "A"), Mateo Montenegro (50 cc. "B"), Andrés Artero (50 cc. mini), Julián Tabarini (65 cc. "A"), Thiago Massis (65 cc. "B"), Celvin Samayoa (85 cc. "A"), Fabián Morales (85 cc. B), Dellynger Rizo (85 cc. "C"), Jackson Crasborn (Enduristas), Alexander Ramírez (Junior), Otto García (Pewee), Herbert Donis (Veteranos "A"), y Marco Izzeppi (Veteranos "B"), conquistaron sendos triunfos.