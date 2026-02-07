Al igual que el Transmetro, cuando inició, el AeroMetro también recibe denuncias

-

Experto señala que críticas son hechas desde el desconocimiento y la poca necesidad de usar sistemas de transporte masivo.

La construcción del AeroMetro está en marcha y no ha pasado desapercibida, controversia parecida a la que se dio previo a la construcción del Transmetro, hace 19 años.

El Transmetro, un sistema de Bus de Tránsito Rápido (BTR), comenzó con una primera línea entre Villa Nueva y la capital y con el pasar del tiempo se extendió hasta tener siete líneas, posicionándose, pese a los cuestionamientos de sus inicios, como el transporte más usado en la ciudad.

Sin embargo, recibió gran cantidad de críticas y denuncias previo a comenzar su funcionamiento, por ejemplo, en febrero de 2007 la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones denegó un amparo provisional contra el Consejo Municipal.

En esa ocasión el solicitante Marco Antonio Tezzen Delgado argumentó que el Transmetro "causa inconvenientes a los residentes de la ciudad y no llena los requisitos técnicos que exigen las normas de urbanismo".

Asimismo, entre 2006 y 2007 tiempo en que fue desarrollado el proyecto se pueden encontrar varias publicaciones de distintos medios de comunicaciones que replican críticas y preocupaciones en contra de Transmetro.

A las notas se le suman varias críticas por parte de columnistas y cartas de lectores que también cuestionaban el proyecto.

Publicación del extinto El Periódico, el 4 de enero de 2007 sobre el Transmetro. (Foto: Hemeroteca Nacional/Soy502)

Columna de Francisco Cáceres, publicada en Diario La Hora en noviembre de 2006. (Foto: Hemeroteca Nacional)

Frases como "Transmetro, negocio redondo", se observaron en páginas de AlDía, en 2007, mientras que cartas de lectores insistían en que la obra no traía beneficio, o "no creo que funcione", en otros medios de comunicación.

Sin embargo, con el paso del tiempo el Transmetro se amplió llegando a la actualidad a siete líneas que conectan distintas zonas de la ciudad y movilizan a más de 450 mil usuarios diariamente.

Transmetro recibió criticas y denuncias cuando comenzó su construcción. (Foto: Archivo / Soy502)

Historia se repite

En el caso del AeroMetro es un sistema de teleférico eléctrico cuya primera fase estaría lista en los próximos 18 meses y busca integrarse como una alternativa entre los sistemas de transporte de la ciudad.

Sin embargo, el pasado 5 de febrero diputados oficialistas anunciaron que accionaron en contra de la Municipalidad de Guatemala y la construcción del AeroMetro, con el argumento de que buscan "defender los derechos de los vecinos del área metropolitana" ya que consideran que el proyecto no es positivo para la población.

Uno de los críticos es el exministro de Comunicaciones Félix Alvarado, quien ha cuestionado abiertamente la factibilidad del proyecto.

El AeroMetro será el primer teleférico que se usará como sistema de transporte en Guatemala. (Foto: Archivo / Soy502)

Critican sin tener necesidad

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), señaló que "las personas que critican el AeroMetro, lo hacen desde la comodidad de no tener que contar con un transporte público masivo eficiente".

"Es importante entender que este es el primer sistema de transporte eléctrico masivo que se realizará de forma sostenible y privada, algo que lastimosamente otros sistemas no tienen", explicó Zapata.

El director de Fundesa señaló que "lo clave va a ser que empiece a funcionar para luego poder sumar otros sistemas".

"Para reducir el tráfico se necesitan muchos sistemas de transporte que se articulen de forma multimodal", afirmó Zapata.

Las declaraciones del directivo de Fundesa complementan las hechas por el presidente Bernardo Arévalo, quien ha señalado que el tránsito es una emergencia nacional.

El mandatario mencionó que busca la construcción de un Metro y que sus planes a largo plazo están vinculados a construir un sistema de transporte para alimentar las arterias del Metro y el AeroMetro.

El mandatario recordó en una entrevista con Soy502 que a finales de 2025 recibió un informe que la cooperación coreana desarrollaba hace años sobre el plan vial para la ciudad de Guatemala.

Explicó que entre las recomendaciones está que es necesario tener una serie de mecanismos y métodos para poder reducir los problemas del tránsito, no es una sola medida ya que si se construye el Metro y el AeroMetro se facilitará que haya menos recarga en las carreteras.