Pierden prueba de Covid-19 de mujer y le avisan 25 días después

Una mujer acudió al Centro de Salud de Villa Nueva para hacerse la prueba de Covid-19. Sin embargo, según la denuncia, los médicos de ese lugar le informaron, 25 días después, que su prueba estaba perdida.

La mujer trabaja en la municipalidad de Villa Nueva y tras notificarle de lo sucedido al alcalde, este tomó la decisión de que se hiciera la prueba en un laboratorio privado. Javier Gramajo, jefe edil, informó sobre esta situación y señaló que el centro privado informó que la joven estaba contagiada de Covid-19.

"Una compañera municipal se hizo su prueba en el centro de salud de Villa Nueva. Se le perdió la prueba y 25 días después se le hizo saber que se había perdido. Nosotros lo hicimos por área privada. Era positiva", dijo Gramajo.

"Si le pasa a los compañeros municipales, como no les va a pasar a los vecinos que se les pierdan las pruebas. Eso realmente no es justo y muchas personas han fallecido por no saber que son positivos", añadió el funcionario.

Soy502 consultó con el director del Área de Salud de Villa Nueva, Carlos Guerra, para confirmar la denuncia del alcalde. El médico indicó que no estaba enterado del tema y pidió información de la trabajadora afectada para darle seguimiento al caso.