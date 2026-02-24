La manifestación que complica el tránsito en el Centro Histórico

Según autoridades de tránsito se trata de Veteranos Miltares.
OTRAS NOTICIAS: Maniobra imprudente de conductor provoca choque con Transmetro (video)
El director de comunicaciones de Emetra, Amilcar Montejo compartió en redes sociales que este 24 de febrero, se reporta que varios grupos de personas realizarán una manifestación en el centro histórico.
Dicha manifestación hará su recorrido en la Plaza La Constitución, en la Casa Presidencial y en el Congreso de la República por lo que las autoridades de tránsito solicitan que los conductores tengan precaución por debido a la circulación de peatones agrupados en calles y avenidas de la zona 1.
Las autoridades recomiendan salir con tiempo de anticipación y seguir las indicaciones de los agentes de la PMT que regulan el paso en los distintos puntos de la ciudad.