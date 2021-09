Angie Caseros, asesinada junto a su madre, cumpliría este lunes 18 años

Los cuerpos de Angie Caseros y Blanca Ramírez, fueron encontrados en una cuneta, acabando así con sus sueños y anhelos.

"Las lágrimas se evaporan, las flores se marchitan, más el recuerdo quedará para toda la vida, aunque el tiempo que estuviste en la tierra fue breve, dejaste una marca en todas aquellas personas que te conocieron", así iniciaba el mensaje dedicado a Angie de parte de sus amigas que la felicitan por el que hubiera sido su cumpleaños número 18.

Angie, quien tenía 17 años, murió de asfixia por estrangulamiento, según el reporte del Inacif de la necropsia realizada a la joven y a su mamá, Blanca Ramírez, quien también falleció por el mismo delito.

Sus amigas, que exigen justicia por su asesinato, se unieron para crear mensajes y recordar lo mejor de Angie. "Hoy Angie estaría cumpliendo 18 años...La recordamos con mucho amor y por lo que era luz para quienes la rodean", indicaban.

"Mi nena linda, fuiste aquella alegría que me hizo falta, recuerdo cuando te conocí, lo primero que hiciste cuando te dije que no me gustaban los abrazos, fue darme el abrazo más cálido y cariñoso que pude recibir", escribía una de sus amigas.

"Siempre seremos las 3 mosqueteras para toda la vida, te pido que nunca me olvides y que seas ese angelito que necesito para aquellos días grises. Sólo Dios sabe porque te llevó tan pronto de este mundo, no solo fuiste mi amiga sino también esa hermana que me hacía falta, esa que sabía cuando algo no estaba bien con solo verme a los ojos, o que me daba un beso o un abrazo cuando estaba nerviosa", escribía otra de sus amigas más cercanas.

"Te amo mi chaparra, siempre formarás parte de los corazones de muchas, tu nombre nunca será olvidado, serás nuestra fuerza para seguir adelante, cuídate mucho, ¡Un abrazo al cielo!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Justicia Para Angie y Blanca (@justiciaxangieblanca)

Convocan a plantón frente al MP para exigir justicia

En una cuenta de Instagram de nombre, 'Justicia por Angie y Blanca', convocan a realizar un plantón frente al Ministerio Público (MP) para exigir a las personas a cargo del proceso de investigación, que accionen para que las pruebas públicas que ya existen sean tomadas en cuenta para un proceso justo y transparente, indican en la publicación.

El día que se llevará a cabo esta actividad será el 18 de septiembre a las 11:00 am, frente a las instalaciones del MP de la zona 1, Gerona.