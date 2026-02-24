Versión Impresa
¡Prepara tu CV! Anuncian Mega Feria de Empleo en la Municipalidad de Guatemala

  • Por Geber Osorio
24 de febrero de 2026, 15:23
Ciudad de Guatemala
La Mega Feria del Empleo se realizará el próximo viernes 27 de febrero. (Foto ilustrativa: istock)

El evento se realizará el próximo viernes 27 de febrero.

La Municipalidad de Guatemala anunció la Mega Feria de Empleo que se estará realizando en sus instalaciones.

La misma se llevará a cabo el próximo viernes 27 de febrero en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Así que prepara tu currículum vitae (CV), porque habrán más de 70 empresas en búsqueda de trabajadores, a quienes estarán entrevistando durante el evento.

Además, las autoridades municipales indicaron que, puedes preinscribirte y enviar tu CV en formato PDF para agilizar el proceso aquí.

Esta iniciativa es impulsada por el alcalde Ricardo Quiñónez para abrir más puertas y para que las personas puedan buscar mayores oportunidades, explicó la Municipalidad capitalina. 

