¡Prepara tu CV! Anuncian Mega Feria de Empleo en la Municipalidad de Guatemala

El evento se realizará el próximo viernes 27 de febrero.
La Municipalidad de Guatemala anunció la Mega Feria de Empleo que se estará realizando en sus instalaciones.
La misma se llevará a cabo el próximo viernes 27 de febrero en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Así que prepara tu currículum vitae (CV), porque habrán más de 70 empresas en búsqueda de trabajadores, a quienes estarán entrevistando durante el evento.
Además, las autoridades municipales indicaron que, puedes preinscribirte y enviar tu CV en formato PDF para agilizar el proceso aquí.
Esta iniciativa es impulsada por el alcalde Ricardo Quiñónez para abrir más puertas y para que las personas puedan buscar mayores oportunidades, explicó la Municipalidad capitalina.