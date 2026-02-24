¡En exhibición! Cabina del AeroMetro está en Mixco

¿Quieres conocerla? Una cabina del AeroMetro está ubicada en el centro de Mixco.
Una cabina del AeroMetro está siendo exhibida en el Parque Central de Mixco, zona 1 de ese municipio.
El alcalde, Netro Bran, invita a todos aquellos que quieran conocerla.
"Listos para el AereoMetro. Venga a conocer la cabinas al parque central de Mixco", dijo el jefe edil a través de sus redes sociales.
Un proyecto que facilitará la movilidad
El AeroMetro es una opción de transporte pensada para conectar a la ciudad y facilitar la movilidad de miles de personas.
Este nuevo sistema busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo que será accesible, seguro e incluyente.
De acuerdo con la Municipalidad de Guatemala, está pensado para usarse todos los días en horarios continuos y ofrecerá los siguientes beneficios:
- Ahorro de tiempo
- Accesibilidad
- Conexión con otros sistemas
- Transporte seguro
- Amigable con el medio ambiente
Ya en marcha
La construcción inició con el Eje I o Línea 1, que tendrá 4 estaciones desde El Trébol hasta Montúfar / Plaza España.
Por otro lado, el Eje II o Línea 2, contará con 8 estaciones y conectará desde El Trébol hasta la colonia Molino de las Flores, en Mixco.
Este servicio cubrirá sectores de las zonas 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ciudad de Guatemala, así como sectores de las zonas 2, 3 y 7 del municipio de Mixco.