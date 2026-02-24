Versión Impresa
¡En exhibición! Cabina del AeroMetro está en Mixco

  • Por Jessica González
24 de febrero de 2026, 08:07
La cabina está ubicada en el Parque de Mixco. (Foto: Facebook/Netro Bran)

¿Quieres conocerla? Una cabina del AeroMetro está ubicada en el centro de Mixco. 

Una cabina del AeroMetro está siendo exhibida en el Parque Central de Mixco, zona 1 de ese municipio. 

El alcalde, Netro Bran, invita a todos aquellos que quieran conocerla.

"Listos para el AereoMetro. Venga a conocer la cabinas al parque central de Mixco", dijo el jefe edil a través de sus redes sociales. 

(Foto: Facebook/Neto Bran)
Un proyecto que facilitará la movilidad

El AeroMetro es una opción de transporte pensada para conectar a la ciudad y facilitar la movilidad de miles de personas.

Este nuevo sistema busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo que será accesible, seguro e incluyente.

De acuerdo con la Municipalidad de Guatemala, está pensado para usarse todos los días en horarios continuos y ofrecerá los siguientes beneficios:

  • Ahorro de tiempo
  • Accesibilidad
  • Conexión con otros sistemas
  • Transporte seguro
  • Amigable con el medio ambiente

Ya en marcha

La construcción inició con el Eje I o Línea 1, que tendrá 4 estaciones desde El Trébol hasta Montúfar / Plaza España.

Por otro lado, el Eje II o Línea 2, contará con 8 estaciones y conectará desde El Trébol hasta la colonia Molino de las Flores, en Mixco.

Este servicio cubrirá sectores de las zonas 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ciudad de Guatemala, así como sectores de las zonas 2, 3 y 7 del municipio de Mixco.

