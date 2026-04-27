La APG exige justicia por asesinato del periodista Carlos Cal

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Carlos Cal sufrió un ataque directo la noche del pasado domingo.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un comunicado tras el asesinato del periodista Carlos Humberto Cal Ical, en el que condena "enérgicamente" el crimen ocurrido el pasado domingo 26 de abril en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.

Carlos Cal era miembro activo de la Asociación de Periodistas de Alta Verapaz y se desempeñaba actualmente como periodista en coberturas de noticias y eventos culturales de la región, según indicó la APG.

"Su asesinato constituye un grave atentado no solo contra su vida, sino también contra el ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a estar informada", se lee en el comunicado.

Asimismo, la APG demanda a las autoridades competentes una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer el crimen, identificar a los responsables materiales e intelectuales y garantizar que este asesinato no quede en la impunidad.

La APG también ha expresado su solidaridad con la familia de Cal Ical, así como con los periodistas y comunicadores de Alta Verapaz, "quienes enfrentan hoy un contexto de creciente vulnerabilidad y riesgo en el ejercicio de su labor informativa", se menciona en el comunicado.

(Imagen: APG)

El crimen

El hecho violento se registró a escasos metros de la vivienda del comunicador. Según testigos, Cal Ical fue interceptado por sujetos desconocidos que abrieron fuego de manera indiscriminada antes de darse a la fuga.

Integrantes de los Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato al lugar tras recibir múltiples llamadas de alerta; sin embargo, tras evaluar a la víctima, confirmaron que presentaba cinco impactos de proyectil de arma de fuego en órganos vitales, heridas que le provocaron la muerte de forma instantánea.