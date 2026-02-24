Arbeloa: "La UEFA puede hacer algo histórico contra el racismo"

-

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, llamó este martes a la UEFA a intensificar la lucha contra el racismo y "no dejarlo sólo en un eslogan", tras las acusaciones de su estrella Vinicius contra el argentino Gianluca Prestianni.

El lunes, la UEFA suspendió provisionalmente al delantero del Benfica, que no podrá jugar el miércoles la vuelta del playoff de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, por haber llamado supuestamente "mono" al delantero brasileño en el encuentro de ida disputado la semana pasada en Lisboa y que acabó con la victoria blanca por 1-0.

Si finalmente la UEFA considera culpable a Prestianni de insultos racistas a Vinicius, durante un enfrentamiento entre ambos durante el encuentro en el que el argentino se tapó la boca con su camiseta, el jugador del Benfica podría ser castigado con 10 partidos de suspensión.

"Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo", declaró Arbeloa este martes en la conferencia de prensa previa al duelo contra Benfica.

"La UEFA siempre ha sido abanderada en la lucha contra el racismo y tiene la oportunidad de no dejarlo solo en un eslogan y una bonita pancarta antes de los partidos. Espero que aproveche la oportunidad", añadió el técnico blanco.

Tras marcar el único tanto del partido, Vinicius lo celebró con un baile y antes de que se reanudara el encuentro mantuvo un intercambio dialéctico con Prestianni, tras la que acusó al argentino de haberle llamado "mono".

El árbitro aplicó el protocolo antirracista y el encuentro estuvo detenido durante un cuarto de hora. Al no existir imágenes concluyentes del incidente, Prestianni pudo continuar jugando.

Sobre el estado de Vinicius tras el incidente, Arbeloa destacó: "Cualquiera en su situación no sé cómo reaccionaría. Él siempre lo ha hecho de manera valiente, demostrando una grandísima personalidad (...) Mañana va a salir a luchar y a hacer un gran partido, a demostrar que es uno de los mejores jugadores del planeta".