Arbeloa: "Vini ha hecho otro partidazo, está en un gran nivel"

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, puso en valor este domingo el rendimiento de Vinícius Junior, protagonista con un doblete en el derbi ante el Atlético de Madrid, y afirmó que, "si no es el mejor momento" de su carrera, "poco le falta".
OTRAS NOTICIAS: Remontada merengue: El Real vence al Atlético en el derbi de Madrid
"Otro partidazo más de Vinícius, otra demostración de talento, valentía, carácter, de no tener miedo a fallar y volver a intentarlo", señaló en rueda de prensa, donde también destacó que "nos ha dado la victoria con un golazo en un momento complicado". Además, recalcó: "Es una suerte tremenda tenerle, por su carácter y ganas de tirar del equipo".
El entrenador madridista también quiso subrayar la respuesta colectiva de su equipo en un duelo exigente. "Hemos mostrado fortaleza mental y carácter digno de este escudo. Es lo que más me ha gustado", afirmó, poniendo el foco en la actitud de sus jugadores.
Finalmente, reconoció la dificultad añadida de jugar en inferioridad: "Hemos tenido que sufrir con uno menos, la expulsión nos lo ha puesto muy difícil, pero nos hemos llevado los tres puntos como queríamos". Para Arbeloa, "todas las victorias son un punto de inflexión" y el equipo "sigue en la lucha por" LaLiga.