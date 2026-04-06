Arévalo espera que el Congreso apruebe subsidios a combustibles

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Gobernante enfatiza que la razón del alza en los precios es un conflicto que se libra a miles de kilómetros del país.

El presidente Bernardo Arévalo manifestó su expectativa para que el Congreso de la República avance en la aprobación de subsidios a los combustibles, como una medida para mitigar el impacto del alza internacional de precios.

Durante la conferencia de prensa La Ronda el mandatario explicó que el Ejecutivo ya presentó una iniciativa orientada a reducir el costo del diésel y las gasolinas.

Agregó que el objetivo de haber presentado el proyecto es "para lograr un alivio al transporte público y a la gente que circula en general ante esta escalada de precios".

El gobernante enfatizó que el origen del alza del precio de los combustibles "tiene su origen en una guerra que está teniendo lugar a miles de kilómetros de Guatemala, pero que sin embargo afecta la economía".

El precio de los combustibles ha sufrido alzas en los últimas semanas. (Foto: Archivo / Soy502)

"Esto no es un problema de Guatemala, es un problema global y estamos tomando las medidas que vemos que son necesarias para tratar de ir mitigando estos problemas que tienen su origen afuera, una de ellas es esta propuesta de subsidios", indicó Arévalo.

El presidente expresó su confianza en que el tema sea conocido en el Legislativo en el corto plazo.

"Esperamos que hoy hay reunión de jefes de bloque en el Congreso de la República esto sea colocado dentro de la agenda que tendrá que ser discutida mañana y esperamos que se apruebe efectivamente las medidas de apoyo al subsidio", señaló el mandatario.

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También destacó que el Ejecutivo ha impulsado medidas adicionales para aliviar el costo de vida de la población, incluyendo apoyo al gas doméstico.

"Hemos además introducido medidas de apoyo al precio del gas, el tambo de 25 libras, para las casas y estamos explorando otras medidas que puedan ser tomadas de manera gradual", explicó el gobernante.

Arévalo indicó que esperan que "la situación en el estrecho de Ormuz se resuelva de una manera que permita que los precios de los combustibles vayan regresando a su nivel normal".