Arévalo exige proceso libre de intervenciones en rectoría de la Usac

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El mandatario considera que la elección del rector es un evento que será determinante para el futuro institucional del país.

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El presidente Bernardo Arévalo demandó que la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) se desarrolle bajo un proceso legítimo, democrático y libre de intervenciones indebidas.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario subrayó la relevancia de la universidad pública en el sistema democrático guatemalteco.

"Esta semana es crucial para una de las instituciones más tradicionales y clave para el soporte académico, cultural, republicano y democrático de nuestro país, la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), nuestra única universidad pública", afirmó el gobernante.

Destacó que la elección de la máxima autoridad universitaria tiene implicaciones más allá del ámbito académico, debido a la participación de la Usac en distintos procesos institucionales.

El presidente Bernardo Arévalo pidió que la elección del rector de la Usac sea transparente. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

"El miércoles tendrá lugar la elección de la máxima autoridad de la Usac y hay que recordar que esta no es una institución como cualquier otra, porque sus autoridades y delegados intervienen en una decena de procesos fundamentales para Guatemala", indicó Arévalo.

Entre estos procesos, el presidente mencionó la incidencia de la Usac en la comisión postuladora para la elección del fiscal general del Ministerio Público, proceso que definió como "una batalla trascendental para que Guatemala reconstruya y recupere la justicia para las siguientes generaciones".

"Exigimos un proceso legítimo y democrático, sin intervenciones indebidas y con plenas garantías de participación de todos los actores que quieren poner a la Usac al servicio de la Nación", declaró el presidente.

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Enfatizó que "el rector que resulte electo el miércoles tendrá la responsabilidad de participar en el proceso de renovación del Ministerio Público", por tanto "deberá responder a los ojos de toda Guatemala y el escrutinio de millones de personas que esperan un cambio significativo".

El mandatario hizo un llamado directo a la comunidad universitaria a involucrarse activamente en el proceso.

"No dejen de luchar, no dejen de ser firmes en sus principios y, por sobre todo, no dejen de participar activamente. La Universidad de San Carlos es de ustedes", manifestó el gobernante.

Arévalo destacó que "la elección de la rectoría en la Usac debe ser una demostración de democracia y voluntad de cambio, porque Guatemala requiere avanzar hacia un mejor futuro".