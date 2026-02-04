Armas y celulares incautados en una vivienda serían entregados a "El Lobo”

Las armas estarían preparadas para ser utilizadas contra el personal policial del centro carcelario.
Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal y de la Sección Contra Extorsiones, junto con fiscales del Ministerio Público, localizaron armas de fuego y teléfonos celulares en una vivienda de la aldea Chapernas, Escuintla, en el marco de la Operación Centinela.
El inmueble se encontraba vacío y era utilizado como guarida de miembros de "Barrio 18", informó la Policía Nacional Civil.
Durante el allanamiento se encontraron dos pistolas, una con registro borrado y otra adaptada para silenciador y con reporte de robo, así como tres cargadores, 82 municiones y dos celulares.
Según las investigaciones, estos equipos estaban destinados a ingresar al centro carcelario Renovación I y serían entregados al líder de "Barrio 18", Aldo Duphie Ochoa, alias el "Lobo".
Se presume que las armas habrían sido preparadas para cometer ataques armados bajo las órdenes del "Lobo", e incluso podrían haber sido usadas contra el personal policial que custodia el centro penitenciario de máxima seguridad.