Iglesia se pronuncia tras la muerte de pastor hallado en hotel

El pastor evangélico Gonzalo López, de 88 años de edad, fue localizado sin vida en el interior de un hotel ubicado en la calle Rodolfo Robles, zona 1 de Quetzaltenango.
Según el Ministerio Público (MP), el hombre se encontraba acompañado de una mujer, cuya identidad aún no ha sido establecida. Su cuerpo no presentaba señales de violencia.
En el lugar no se presentaron familiares del fallecido. La mujer indicó no tener ningún parentesco con él, según detalló uno de los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC).
Tras el hallazgo, la Iglesia de Dios Pentecostal Voz en El Desierto, se pronunció en sus redes sociales, lamentando el hecho.
Hasta ahora se desconocen las causas del fallecimiento.