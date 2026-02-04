Así avanzan los trabajos para mejorar la movilidad en Antigua Guatemala

-

Los trabajos inician en la primera avenida hasta la Calzada de Santa Lucía en la sexta calle.

La Municipalidad de Antigua Guatemala ha iniciado sus labores de revitalización de una de las calles más transitadas en el municipio, con el objetivo de mejorar la movilidad.

Este proyecto abarca toda la sexta calle de Antigua Guatemala y tiene como propósito mejorar el paso y las banquetas e incorporar el drenaje para el manejo del agua de lluvia.

El primer tramo en el que se está trabajando es en la primera y segunda avenida de la 6 calle (Foto: Captura de video/Municipalidad de Antigua Guatemala)

Durante los últimos días se han realizado trabajos entre la primera y segunda avenida y se tiene planificado terminar este primer tramo después de Semana Santa. Luego de la Semana Mayor se seguirán los trabajos por tramos hasta finalizar en la Calzada de Santa Lucía.

Durante el empleo de estas labores se estará colocando malla protectora que delimitará el área de trabajo para prevenir accidentes y garantizar el paso peatonal con iluminación y cámaras de seguridad. Esta maya permitirá mitigar el polvo.

La malla verde permitirá mitigar el polvo de los trabajos. (Foto: Captura de video/Municipalidad de Antigua Guatemala)