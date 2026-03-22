Ricardo Arjona reacciona ante el triunfo de Léster Martínez

Con su emblemática canción "Mi país", Arjona expresó su orgullo al celebrar a Léster Martínez.
OTRAS NOTICIAS: ¡Guatemala tiene campeón mundial! Léster Martínez conquista título del CMB
Por medio de sus historias en redes sociales, Ricardo Arjona mostró su apoyo al nuevo campeón mundial del boxeo, Léster Martínez.
Su triunfo generó orgullo en Guatemala y motivó reacciones como la de Ricardo Arjona, quien celebró el momento con su canción "Mi país", acompañado de la frase: "vamos campeón" dijo el cantante.
Además, las muestras de apoyo también las recibió Martínez de manera directa, ya que a través de un video expresó su emoción al recibir un mensaje privado por Instagram del cantautor.
"¡Nombre, qué genial!", expresó el boxeador por ese gesto de apoyo y agradecido pese a ser un artista "muy ocupado" se haya tomado el tiempo de escribirle.
Martínez se ha convertido en el primer campeón mundial en la historia del boxeo guatemalteco, tras su victoria este 21 de marzo.