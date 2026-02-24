Simulacro: Así reaccionan las instituciones a un temblor de 7.5

Desde las primeras horas de este martes 24 de febrero se han escuchado alarmas e iniciado protocolos de seguridad a nivel nacional.
Este martes desde las primeras horas de la mañana se han implementado alertas sísmicas que forman parte del plan del Simulacro Nacional 2026.
Este mismo dio inicio desde el primer supuesto temblor a las 04:01 horas, el cual fue publicado en el boletín sismológico del Insivumeh en el que indicaban que el epicentro había sido en El Progreso, con una magnitud de 6.4.
A eso de las 05:00 horas se estableció que el país se encontraba en alerta roja y según la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), en esta etapa se mantiene comunicación constante con alcaldes y gobernadores departamentales para coordinar acciones de prevención y respuesta, desde lo local hasta lo nacional.
Las autoridades indicaron que durante el día se podrán escuchar sirenas que alerten a la población. También se realizarán acciones que simulan la aperturas de centros de acopio y evacuaciones de las instituciones.
A las 07:31 horas se reporta el segundo sismo de magnitud 7.5 con región epicentral en el departamento de Izabal y de acuerdo con información del Centro de Operaciones de Emergencia de la SE-CONRED, se reportan daños en la mayor parte del territorio nacional.
A las 10:00 horas las autoridades alertan de una tercera réplica en respuesta de este simulacro, en la cual se registra una magnitud de 5.1 y que se registra en Baja Verapaz
En el marco del simulacro han participado las distintas instituciones que se prestan para búsqueda y rescate, atención pre hospitalaria y que coordinan en los centros de operaciones.