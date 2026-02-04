Así luce el paso a desnivel "Don Justo" a un día de su apertura (video)

Los trabajos han culminado y el paso a desnivel está listo para ser habilitado.
El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, anunció que este jueves 5 de febrero se inaugurará el paso a desnivel "Don Justo", en carretera a El Salvador, el cual busca beneficiar a 120 mil automovilistas.
Este miércoles, un día antes la apertura, Siero compartió imágenes sobre cómo luce el proyecto a pocas horas de que sea habilitado.
Este paso a desnivel funcionará para que los vehículos que vienen de la capital por Carretera a El Salvador para ingresar a San José Pinula, pasen sobre él y puedan así evitar el tránsito en el sector.
"Este es el puente más largo que va a haber en carreta a El Salvador, justo donde está la pasarela y se aumentarán los carriles del lado izquierdo", aseguró el jefe edil.
Contará con dos carriles y está diseñado para tráfico liviano y pesado, incluyendo tráilers y buses que se dirigen a El Pajón y San José Pinula.