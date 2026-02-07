Así quedó el auto de la segunda víctima mortal del fuerte accidente en Petén

Este accidente vial causó la muerte de dos personas y dejó a cinco heridos de gravedad.
EN CONTEXTO: La segunda víctima mortal que dejó el trágico accidente en Petén
En el municipio de San Benito, Petén, un conductor provocó un choque múltiple, que dejó a Alfonso Cano Camacho como la segunda víctima mortal de este accidente.
Cano, de 60 años, conducía sobre la calle principal del barrio Tres de Abril cuando la camioneta que manejaba fue impactada por otro vehículo. Momentos antes, ese mismo vehículo había expulsado de su motocicleta a Samuel Alberto Ruiz Chayax, de 51 años, quien se desempeñaba como abogado.
El choque tuvo una gran magnitud que destruyó la estructura trasera del vehículo, provocando la muerte del conductor.
Además, otros conductores resultaron afectados por este impacto, donde se registró a otras cinco personas heridas.