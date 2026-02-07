Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Así quedó el auto de la segunda víctima mortal del fuerte accidente en Petén

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de febrero de 2026, 11:28
La estructura del vehículo quedó destruida por el fuerte golpe. (Foto: redes sociales)

La estructura del vehículo quedó destruida por el fuerte golpe. (Foto: redes sociales)

Este accidente vial causó la muerte de dos personas y dejó a cinco heridos de gravedad.

EN CONTEXTO: La segunda víctima mortal que dejó el trágico accidente en Petén

En el municipio de San Benito, Petén, un conductor provocó un choque múltiple, que dejó a Alfonso Cano Camacho como la segunda víctima mortal de este accidente.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Cano, de 60 años, conducía sobre la calle principal del barrio Tres de Abril cuando la camioneta que manejaba fue impactada por otro vehículo. Momentos antes, ese mismo vehículo había expulsado de su motocicleta a Samuel Alberto Ruiz Chayax, de 51 años, quien se desempeñaba como abogado.

Momentos previos a que el vehículo alcanzara la camioneta color gris de Alfonso Cano. (Foto: captura de video)
Momentos previos a que el vehículo alcanzara la camioneta color gris de Alfonso Cano. (Foto: captura de video)

El choque tuvo una gran magnitud que destruyó la estructura trasera del vehículo, provocando la muerte del conductor.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Además, otros conductores resultaron afectados por este impacto, donde se registró a otras cinco personas heridas. 

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar