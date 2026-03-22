Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

"No puedo dormir": el video de Léster Martínez tras ser nombrado campeón mundial

  • Por Maria Fernanda Gallo
22 de marzo de 2026, 09:15
&nbsp;Primer guatemalteco en coronarse campeón de boxeo.&nbsp;(Foto: ProBox)

 Primer guatemalteco en coronarse campeón de boxeo. (Foto: ProBox)

Eran las 5:00 de la madrugada y el campeón seguía asimilando la victoria.

OTRAS NOTICIAS: Ricardo Arjona reacciona ante el triunfo de Léster Martínez

Léster Martínez, el ahora titulado cómo el primer campeón del boxeo guatemalteco, tras su victoria publicó una historia en Instagram, donde se le observa cansado pero muy feliz.

"No puedo dormir", dijo tras cantar con humor, "ya tengo que dormir" seguía insistiendo y sonriendo a la cámara. 

Momentos después, reveló que dormiría junto a su cinturón de campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Mira: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar