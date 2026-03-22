"No puedo dormir": el video de Léster Martínez tras ser nombrado campeón mundial

Eran las 5:00 de la madrugada y el campeón seguía asimilando la victoria.
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Léster Martínez, el ahora titulado cómo el primer campeón del boxeo guatemalteco, tras su victoria publicó una historia en Instagram, donde se le observa cansado pero muy feliz.
"No puedo dormir", dijo tras cantar con humor, "ya tengo que dormir" seguía insistiendo y sonriendo a la cámara.
Momentos después, reveló que dormiría junto a su cinturón de campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
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