Así recibe Barillas el cuerpo de Jesler Palacios (video)

Jesler Estuardo Palacios, originario de Barillas, Huehuetenango, se lanzó al lago de Atitlán mientras navegaba en un vehículo acuático pero no pudo salir del agua.
LEE TAMBIÉN: El corrido dedicado a Jesler Palacios (video)
La muerte de Jesler Estuardo Palacios se oficializó luego de que su cuerpo fuera rescatado por Bomberos Voluntarios, tras siete días de búsqueda.
Este 11 de abril se realiza su sepelio luego de que familiares y amigos organizaran una caravana durante su trayecto hacia el municipio de San Cruz Barillas, Huehuetenango.
Al llegar, mariachis, flores y muchas personas lo esperaban para despedirlo y recordarlo como un joven amable, servicial y muy querido por quienes lo conocían.
Gilberto Francisco Manuel (Neco), alcalde municipal de Santa Cruz Barillas, expresó su solidaridad por la pérdida del joven e invitó a la población a acompañar el sepelio.