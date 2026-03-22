Así fue la salida de la procesión del Templo de la Divina Providencia, zona 8

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Entre confeti morado, color simbólico de la Cuaresma, fue anunciada su salida del templo.

Este domingo, desde la 7a. avenida y 40 calle de la zona 8, la imagen consagrada del Jesús Nazareno Del Desamparo, salió del Templo de la Divina Providencia.

Así inició la procesión desde el Templo de la Divina Providencia en zona 8.



: José Luis Pos/SOY502 pic.twitter.com/uqR2XlOFxb — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) March 22, 2026

La Santísima Virgen de Dolores, también conforma este recorrido durante este quinto domingo de Cuaresma. En su salida se observa la devoción y fe de las mujeres que acompañan su anda.

(Foto: José Luis Pos/SOY502)

(Foto: José Luis Pos/SOY502)

Se estima su retorno al templo a las 18:00 horas. Y encargado general del templo, Jonathan Saravia, comparte detalles de la magnitud del cortejo, indicando que 20 damas cargan el anda de la Virgen y 50 hombres el de Jesús, el cual posee el mensaje dentro de su adorno, "cuando el hijo del hombre venga, encontrara fe" haciendo un llamado hacia el encuentro y reafirmación de fe.

Esto dijo el Jonathan Saravia, encargado general del Templo Divina Providencia.

: José Luis Pos/SOY502 pic.twitter.com/BfyFCm0lZY — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) March 22, 2026

Por ello, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra informa que las rutas alternas durante este cortejo procesional son:

Avenida Bolívar

Calzada Atanasio Tzul

Plaza Mariachis.

PMT solicita a los conductores respetar las señales de tránsito y circular con precaución.