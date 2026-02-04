Versión Impresa
¡Video! Conductores discuten y paralizan el tránsito en la avenida Petapa

  • Por Geber Osorio
04 de febrero de 2026, 13:10
Ambos conductores discutían en plena vía pública y obstaculizaron el paso vehicular. (Foto: captura de video/Soy502)

Ambos conductores discutían en plena vía pública y obstaculizaron el paso vehicular. (Foto: captura de video/Soy502)

Una colisión provocó que el tránsito con dirección al sur quedara detenido por completo durante algunos minutos.

Los conductores de un bus extraurbano y un camión se bajaron de los vehículos y comenzaron a discutir en pleno tránsito en la avenida Petapa, entre 23 y 24 calle, en la zona 12 capitalina, según se observa en un video.

El hecho se produjo pasado del mediodía de este miércoles 4 de febrero cuando el bus chocó la parte trasera del camión. El conductor cruzó la unidad para evitar que se diera a la fuga y pagara los daños.

En las imágenes se observa que debido a este altercado, ambos vehículos obstaculizaron el paso de la ruta que conduce hacia el sur y los demás automovilistas no podían continuar su trayecto.

Por lo tanto, los demás conductores bocinaron constantemente mientras los dos hombres seguían con la discusión.

Sin embargo, no se llegó a un acuerdo y tras quedarse sin argumentos, ambos retornaron a sus unidades y continuaron la marcha, según comentó uno de los testigos.

Mira aquí el video:

