Ataque armado deja un fallecido este miércoles en la zona 1

La calle fue cerrada momentáneamente, mientras las autoridades realizan las diligencias en la escena del crimen.

Un incidente armado fue reportado la tarde de este miércoles 4 de febrero en la 5a. avenida y 16 calle de la zona 1 capitalina.

Bomberos Voluntarios fueron alertados y tras llegar al lugar de los hechos, constataron que un hombre ya no contaba con signos vitales.

La víctima presentaba heridas por proyectil de arma de fuego, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Ataque armado, dejó a un hombre fallecido en el lugar sobre la 5 avenida y 16 calle zona 1 capital. Elementos de Estación Central, cubren la emergencia. pic.twitter.com/gfole1ir5k — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) February 4, 2026

De momento este hombre de aproximadamente 25 años aún no ha sido identificado, pero viste un sudadero de color negro, pantalón de lona azul y zapatos tipo tenis blancos, indicaron los socorristas. Se desconoce el motivo de este hecho de violencia.

La Policía Nacional Civil (PNC) ya se encuentra en la escena del crimen, la cual ha quedado acordonada, a la espera del Ministerio Público (MP) para realizar las investigaciones y diligencias de ley.