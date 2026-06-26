Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Balacera en parque: ataque armado deja a tres menores de edad heridos en zona 6

  • Por Geber Osorio
26 de junio de 2026, 16:34
Ciudad de Guatemala
El hecho armado sucedió en el parque Eugenio Cifuentes, en la zona 6. (Foto: Google Maps)

El hecho armado sucedió en el parque Eugenio Cifuentes, en la zona 6. (Foto: Google Maps)

Los menores de edad se encontraban en un parque cuando fueron atacados a balazos por desconocidos que habrían huido del lugar.

OTRAS NOTICIAS: Conductor fallece tras ser atacado a balazos en zona 18

Una balacera ocurrió durante la tarde de este viernes 26 de junio en el parque Eugenio Cifuentes, ubicado en la 16 avenida y 18 calle de la colonia Proyectos 4-4, en la zona 6 de la ciudad capital.

Bomberos Voluntarios acudieron al llamado de vecinos del sector y tras arribar al lugar de los hechos, localizaron a tres menores de edad, quienes sufrieron heridas por proyectiles de arma de fuego.

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria a los menores de 13, 15 y 16 años, quienes posteriormente fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Los tres menores fueron trasladados a un centro asistencial. (Foto: CVB)
Los tres menores fueron trasladados a un centro asistencial. (Foto: CVB)

De momento se desconoce el motivo del incidente armado, por lo que serán las autoridades competentes quienes determinen la causa del mismo y tratar de dar con los responsables.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar