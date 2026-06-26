Conductor fallece tras ser atacado a balazos en zona 18

Un hombre fue asesinado mientras se conducía en la colonia San Judas Tadeo.
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Un incidente armado ocurrió la tarde de este viernes 26 de junio en la 17 avenida y 14 calle "B" de la colonia San Judas Tadeo, en la zona 18 de la ciudad capital.
Vecinos del sector fueron alertados por los disparos y dieron aviso a los Bomberos Municipales, quienes a su arribo localizaron al conductor de una moto, con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
Sin embargo, se constató que la víctima ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas sufridas en diferentes partes del cuerpo.
Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años, quien aún no ha sido identificado, mientras las autoridades competentes realizan las diligencias en el lugar.
Los criminales habrían huido con rumbo desconocido tras perpetrar el hecho de violencia.