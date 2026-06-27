¿Por robo de su vehículo? Ataque armado deja a un joven fallecido en Villa Canales

La víctima fue identificada por una de sus familiares que se presentó al lugar de los hechos.
OTRAS NOTICIAS: Un joven resulta herido tras ataque armado en zona 21
Jesús Alonso Martínez, de 26 años, quien se ganaba la vida como soldador, fue asesinado a balazos en la 1a. avenida y 7a. calle de la zona 1 de Villa Canales.
Según los Bomberos Voluntarios, cuando llegaron a la escena del crimen, la víctima ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas por proyectiles de arma de fuego que sufrió.
La madre de la víctima llegó a la escena y lo identificó. También le indicó a los detectives de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) desconocer las causas del crimen.
La motocicleta de la víctima no se encontraba en el lugar, por lo que presumen que el ataque pudo estar relacionado con el robo del vehículo.
Junto al cuerpo quedó abandonado su casco.