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Un joven resulta herido tras ataque armado en zona 21

  • Por Geber Osorio
26 de junio de 2026, 17:00
Ciudad de Guatemala
El ataque armado se registró en la zona 21 de la ciudad capital. (Foto ilustrativa: iStock)

El ataque armado se registró en la zona 21 de la ciudad capital. (Foto ilustrativa: iStock)

La víctima de 26 años que fue atacada a balazos, ya fue identificada.

OTRAS NOTICIAS: Conductor fallece tras ser atacado a balazos en zona 18

Un nuevo incidente armado se suscitó la tarde de este viernes 26 de junio en la ciudad capital, esta vez en la 16 avenida y 11 calle de la colonia Bellos Horizontes, en la zona 21.

Bomberos Municipales atendieron a un joven que sufrió heridas ocasionados por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Luego de brindarle atención prehospitalaria, los socorristas trasladaron a la víctima identificada como: Melvin Eduardo Aldana Vásquez, de 26 años, hacia la emergencia del Hospital Roosevelt.

La víctima es Melvin Eduardo Aldana Vásquez, 26 años. (Foto: CBM)
La víctima es Melvin Eduardo Aldana Vásquez, 26 años. (Foto: CBM)

Las autoridades competentes fueron notificadas y quedaron al cargo de las diligencias de ley e investigaciones correspondientes tras este hecho de violencia.

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