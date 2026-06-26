Un joven resulta herido tras ataque armado en zona 21

La víctima de 26 años que fue atacada a balazos, ya fue identificada.
OTRAS NOTICIAS: Conductor fallece tras ser atacado a balazos en zona 18
Un nuevo incidente armado se suscitó la tarde de este viernes 26 de junio en la ciudad capital, esta vez en la 16 avenida y 11 calle de la colonia Bellos Horizontes, en la zona 21.
Bomberos Municipales atendieron a un joven que sufrió heridas ocasionados por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
Luego de brindarle atención prehospitalaria, los socorristas trasladaron a la víctima identificada como: Melvin Eduardo Aldana Vásquez, de 26 años, hacia la emergencia del Hospital Roosevelt.
Las autoridades competentes fueron notificadas y quedaron al cargo de las diligencias de ley e investigaciones correspondientes tras este hecho de violencia.