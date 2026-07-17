Ataque armado en San José Pinula deja dos heridos y dos fallecidos

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Dos personas fueron trasladados al hospital luego de un ataque armado en San José Pinula.

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Bomberos Voluntarios fueron requeridos durante la noche de este jueves 16 de julio en la aldea Las Anonas, San José Pinula tras un ataque armado.

A la llegada de los socorristas, localizaron a cuatro víctimas, de las cuales, dos perdieron la vida debido a la gravedad de las heridas y otras dos que fueron auxiliadas.

Tras ser estabilizados, dos hombres fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios, donde quedaron bajo atención médica.

Mientras, en el lugar del ataque armado, fue solicitada la presencia de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias correspondientes.