Hombre falleció tras posible problema cardíaco en zona 15

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El ahora fallecido, habría sido llevado en un vehículo a la estación de bomberos pero ya no contaba con signos vitales.

Durante la tarde de este jueves 16 de julio, un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) guió a un picop para que pudiera llegar a la estación de Bomberos de zona 15, luego que reportaran que el copiloto del transporte había perdido el conocimiento y permanecía inconsciente.

Según informó Amilcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA, el conductor del automóvil encontró al agente y pidió que lo llevara a la estación más cercana ya que su copiloto se había desmayado aproximadamente dos kilómetros atrás.

Rápidamente llegaron al bulevar Landívar 17-00, de la zona 15, donde Bomberos Municipales realizaron las revisiones competentes e indicaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se presume que se trató de posible problema cardíaco.

El hombre fue identificado como Gernaro Sian Canel de aproximadamente 65 años de edad.

Tras confirmar el deceso, se coordinó con Policía Nacional Civil y se notificó al Ministerio Público para realizar las diligencias de ley.