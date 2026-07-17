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Ataque armado en zona 18 deja a una mujer fallecida

  • Con información de Armando Solórzano/Colaborador
16 de julio de 2026, 20:11
Los indicios del caso podrían indicar que se trató de un ataque directo. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Los indicios del caso podrían indicar que se trató de un ataque directo. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Vecinos indicaron que la víctima mortal no era del sector.

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Comerciantes y vecinos de la 12 calle y 20 avenida de la colonia Paraíso 1, zona 18, fueron sorprendidos, cuando desconocidos con apariencia de pandilleros mataron a balazos a una joven mujer.

Socorristas de Bomberos Voluntarios, evaluaron a la víctima de entre 20 y 30 años, que no fue reconocida y confirmaron su fallecimiento pues sufrió varias heridas de bala en el cuerpo.

Bomberos acudieron al lugar pero las múltiples heridas de la mujer le hicieron perder la vida. (Foto: CVB)
Bomberos acudieron al lugar pero las múltiples heridas de la mujer le hicieron perder la vida. (Foto: CVB)

Mujer no era del sector

Residentes indicaron que esta persona no era del sector, pues no la conocían, por lo que creen que llegó de visita y cuando iba caminado le salieron al paso y acribillaron.

Agentes policiacos resguardaron la escena en busca de evidencias balísticas e indicaron que al parecer habría sido asesinada por pandilleros que mantiene el control de la zona.

Agentes de la PNC quedaron al resguardo de la escena mientras llegan las autoridades competentes. (Foto: CVB)
Agentes de la PNC quedaron al resguardo de la escena mientras llegan las autoridades competentes. (Foto: CVB)

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