Así avanzan las reparaciones del puente que conduce a Flores, Petén

- La crecida constante del lago y el fuerte oleaje había hecho que esta parte del puente colapsara, sin embargo, este jueves mostraron los avances en las reparaciones de esta vía. OTRAS NOTICIAS: Turismo afectado: puente colapsa de manera parcial en Petén Las reparaciones del puente que dirige a la Isla de Flores continúan y en los próximos días se asfaltará el tramo que había sido afectado, esto según el Gobierno Municipal de Flores Petén. El pasado 16 de junio se restringió el paso terrestre debido a daños estructurales en el relleno de este puente y desde entonces se habían realizado las reparaciones competentes para habilitar la conexión hacia la isla. Las reparaciones continúan sobre este tramo. (Foto: Municipalidad de Flores, Petén) Este jueves 16 de julio, a un mes del colapso, las autoridades municipales dieron a conocer que concluyeron los trabajos de colocación de gaviones y preparación de la base en el tramo de acceso. Terminando esta etapa, se iniciará la colocación de formaletas, preparando así el terreno para comenzar con la pavimentación en los próximos días. Este tramo es de importancia turística debido a que extranjeros y locales visitan con frecuencia la isla y sirve como conexión hacia Santa Elena. Tras el colapso, se trabajó para volver a habilitar la conexión que conduce a la Isla de Flores. (Foto: Municipalidad de Flores, Petén)