Barcelona se aleja del Real Madrid, pero Hansi Flick advierte: “falta rematar”

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Tras superar 4-1 al Espanyol en el derbi catalán, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, puso la mira en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

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"No necesitamos un milagro, solo un buen partido", aseguró, convencido de que el equipo tiene con qué remontar el 2-0 sufrido en casa.

El estratega destacó que en la ida fueron superiores por momentos y que, con la misma intensidad, el objetivo es alcanzable. También admitió que intentó dosificar los minutos a sus jugadores pensando en ese duelo, aunque el desarrollo del compromiso liguero lo obligó a ajustar el plan tras la reacción del rival.

El alemán festejó el triunfo ante el Espanyol junto a todo el plantel. (Foto: RR. SS.)

Con dos días para recuperar, el alemán confía en llegar en óptimas condiciones y competir al máximo el martes para asegurar el boleto en las semifinales.

Sobre la Liga, evitó darla por definida pese a la ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid y recalcó que el margen es importante, pero que el título aún debe "rematarse" manteniendo la mentalidad y el trabajo en equipo.