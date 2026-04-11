(VIDEO) Cristiano Ronaldo vuelve a anotar y está más cerca de los mil goles

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El Al-Nassr dio un paso firme en su camino hacia el título de la Liga Saudí tras imponerse este sábado con autoridad 2-0 al Al-Akhdoud en la jornada 28 del campeonato.

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El conjunto amarillo, liderado por el portugués Cristiano Ronaldo, no tardó en imponer condiciones dentro del terreno de juego. Fue precisamente el astro luso quien abrió el marcador al minuto 15, tras definir con calidad dentro del área y encaminar el triunfo de su equipo.

Ya en la segunda mitad, el golpe definitivo llegó prácticamente desde el arranque. Al minuto 47, el portugués João Félix apareció para firmar el 2-0, resultado que terminaría siendo suficiente para asegurar los tres puntos para el Al-Nassr.

Con este triunfo, el equipo se mantiene en la cima de la tabla con 73 puntos, ampliando a cinco unidades su ventaja sobre el Al-Hilal, que sigue de cerca la lucha por el campeonato.

⚽️ ! Cristiano Ronaldo



LE GOAT OUVRE LE BAL ET AL NASSR LANCE DÉJÀ LES HOSTILITÉS !!!



15’ | Al Okhdood 0 - 1 Al Nassr pic.twitter.com/HU7LzJIdeP — SPL (@ActuSPL) April 11, 2026

Además del resultado colectivo, la jornada dejó otro hito en la carrera de Cristiano Ronaldo, quien alcanzó los 968 goles como profesional, acercándose cada vez más a la histórica marca de los mil tantos, un registro que podría consolidarlo aún más como uno de los máximos referentes en la historia del fútbol mundial.