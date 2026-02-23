Caída de árbol sobre tendido eléctrico provoca congestionamiento en ruta al Pacífico

El colapso del árbol ha provocado el cierre de uno de los carriles y el tránsito se encuentra lento hacia el sur del país.
Un árbol cayó sobre el tendido eléctrico en el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva, esto debido a los fuertes vientos registrados en el país este lunes 23 de febrero.
Este inconveniente ha provocado que las autoridades cierren el carril derecho con dirección hacia el sur para evitar accidentes.
Por lo tanto, el tránsito en el sector se encuentra lento, ya que también se está a la espera que puedan retirar el árbol y se libere el paso.
Brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) brindan seguridad vial y colaboran con el mejoramiento de la circulación vehicular.
Además, se recomienda extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones en el sector, indicaron las autoridades.