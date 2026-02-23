Versión Impresa
Caída de árbol sobre tendido eléctrico provoca congestionamiento en ruta al Pacífico

  • Por Geber Osorio
23 de febrero de 2026, 15:19
El colapso del árbol sobre el tendido eléctrico ha provocado el cierre de uno de los carriles. (Foto: PMT de Villa Nueva)

El colapso del árbol ha provocado el cierre de uno de los carriles y el tránsito se encuentra lento hacia el sur del país.

Un árbol cayó sobre el tendido eléctrico en el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva, esto debido a los fuertes vientos registrados en el país este lunes 23 de febrero.

Este inconveniente ha provocado que las autoridades cierren el carril derecho con dirección hacia el sur para evitar accidentes.

Por lo tanto, el tránsito en el sector se encuentra lento, ya que también se está a la espera que puedan retirar el árbol y se libere el paso.

El cierre de uno de los carriles se encuentra sobre el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico. (Foto: PMT de Villa Nueva)
Brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) brindan seguridad vial y colaboran con el mejoramiento de la circulación vehicular.

Además, se recomienda extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones en el sector, indicaron las autoridades. 

