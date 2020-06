Calvicie en los hombres podría predecir riesgo de Covid-19

Según un estudio de la Universidad de Brown, en los EEUU, que lanza datos acerca de la pandemia, la baja de hormonas sexuales masculinas puede desempeñar un papel importante en la pérdida de cabello y en el aumento de la capacidad del coronavirus para atacar las células.

Nuevas investigaciones sugieren que los hombres con calvicie podrían tener mayor riesgo de sufrir síntomas graves de la enfermedad.

Algunos investigadores sugieren que la calvicie debería ser considerada como un factor de riesgo llamado “signo de Gabrin”.

El autor principal del estudio detrás de la asociación entre calvicie y riesgo de COVID-19, es el profesor Carlos Wambier de la Universidad de Brown y dijo al medio The Telegraph que realmente creen “que la calvicie es una predicción de la gravedad”.

Los especialistas creen que podría deberse a que los andrógenos, hormonas sexuales masculinas como la testosterona, podrían desempeñar un papel no solo en la pérdida de cabello, sino también en el aumento de la capacidad del coronavirus para atacar las células.

Esto aumenta la posibilidad de que los tratamientos que suprimen estas hormonas, que se usan contra la calvicie y enfermedades como el cáncer de próstata, se puedan usar para reducir la velocidad del virus, dando a los pacientes tiempo para combatirlo, pero aun no se ha confirmado.

“Creemos que los andrógenos u hormonas masculinas son definitivamente la puerta de entrada para que el virus ingrese a nuestras células”, dijo el profesor Wambier.

“Necesitamos más datos científicos que nos permitan afirmar que la relación entre los andrógenos y el COVID es efectivamente así”. La médico infectóloga, Isabel Cassetti, señaló que “se debe estudiar realmente si los andrógenos (la testosterona por ejemplo) tienen que ver con el mayor riesgo de adquirir la enfermedad y con la mayor frecuencia de tener un cuadro más grave”, dijo al medio Infobae.

También aseguró que por el momento los datos con los que cuentan, son de otros lugares en el mundo.

Por ahora se realizan ensayos y dos pequeños estudios en España dirigidos por el profesor Wambier, que encontraron que un número desproporcionadamente alto de hombres con calvicie de patrón masculino, fueron ingresados en el hospital con COVID-19.

La calvicie tiene relación con la reducción de hormonas masculinas. (Foto: PxHere)

En un estudio, el 79% de los hombres que padecían coronavirus en tres hospitales de Madrid eran calvos. El estudio de 122 pacientes, publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology, siguió un trabajo anterior entre 41 pacientes en hospitales españoles, que encontró que el 71% eran calvos.

La tasa de antecedentes de calvicie en hombres blancos de edad similar a los pacientes estudiados, es entre 31-53%. Se encontró una correlación similar en el estudio entre el menor número de mujeres con pérdida de cabello relacionada con los andrógenos.

“Es importante ser cautos para afirmar que esta asociación sea efectivamente así y creo que necesitamos más evidencia científica que confirme estos datos", dijo Cassetti.

Los especialistas en cáncer de próstata están familiarizados con el papel que los andrógenos pueden desempeñar en la enfermedad porque en la próstata, las hormonas estimulan una enzima que estimula el crecimiento canceroso.

Para infectar una célula, los coronavirus, incluido el nuevo SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, usan lo que se llama una proteína “espiga”, que se une a la membrana de la célula, un proceso que es activado por una enzima. En este caso, parece que TMPRSS2 puede ser esa enzima.

Los científicos aún no saben si la enzima responde de la misma manera a los andrógenos en los pulmones que en la próstata, pero parece que hay otra evidencia que respalda el posible vínculo.

Karen Stalbow, jefa de Política de Prostate Cancer UK, dijo: “Ha habido varias investigaciones recientes que indican que puede haber un vínculo entre las hormonas masculinas y un mayor riesgo de COVID-19. Esto ha llevado a algunos investigadores a investigar si las terapias hormonales comúnmente utilizadas para tratar el cáncer de próstata, como la enzalutamida, podrían reducir este riesgo”.

“No lo desestimaría totalmente, pero se necesita más información para estar seguros de que esta asociación existe”, concluyó Cassetti.

