¡Video! Captan a vehículo que huye tras colisionar con auto estacionado

Las imágenes quedaron grabadas por dos cámaras de seguridad.
El Consejo Comunitario de Desarrollo (Codede) del barrio El Calvario, zona 1 de Quetzaltenango, compartió un video este martes de una colisión provocada por una camioneta.
En las imágenes se observa el momento en que dicho vehículo comienza a retroceder de manera repentina sin tener el debido cuidado por un automóvil que se encontraba estacionado en la calle.
A pesar de se tenía un amplio espacio para la maniobra que realizaba el conductor, el mismo colisiona con el automóvil.
La camioneta aparentemente pretendía girar hacia su derecha, pero tras el impacto, volvió a avanzar hacia delante para huir del lugar e ingresar por un callejón que se encontraba metros más adelante.
El Codede hizo la solicitud hacia los conductores para que siempre estén pendientes al volante para evitar inconvenientes como en este caso, el cual sucedió durante la madrugada del sábado 21 de febrero en dicha localidad.