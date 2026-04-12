Capturada por intentar viajar con visa falsa en el Aeropuerto La Aurora

Una mujer fue sorprendida en el Aeropuerto Internacional La Aurora, mientras se disponía a viajar con una visa falsa.
OTRAS NOTICIAS: Capturan a terrorista y su esposa acusados de asesinato
El Ministerio Público (MP) dio a conocer que una mujer fue aprehendida mientras se disponía viajar a Estados Unidos con una visa falsa.
Se trata de Mayra L., quien fue detenida en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora durante un procedimiento a cargo de la Unidad Especial contra Delitos Cometidos en Aeropuertos y Aeródromos.
El MP agregó en una publicación en redes sociales, que la acusada fue trasladada hacia la Torre de Tribunales para solventar su situación jurídica.