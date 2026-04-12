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Capturada por intentar viajar con visa falsa en el Aeropuerto La Aurora

  • Por Jessica Osorio
11 de abril de 2026, 19:37
Una mujer fue capturada en el Aeropuerto Internacional La Aurora por intentar viajar con una visa falsa. (Foto: Canva/Soy502)

Una mujer fue capturada en el Aeropuerto Internacional La Aurora por intentar viajar con una visa falsa. (Foto: Canva/Soy502)

Una mujer fue sorprendida en el Aeropuerto Internacional La Aurora, mientras se disponía a viajar con una visa falsa.

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El Ministerio Público (MP) dio a conocer que una mujer fue aprehendida mientras se disponía viajar a Estados Unidos con una visa falsa.

Se trata de Mayra L., quien fue detenida en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora durante un procedimiento a cargo de la Unidad Especial contra Delitos Cometidos en Aeropuertos y Aeródromos.

El MP agregó en una publicación en redes sociales, que la acusada fue trasladada hacia la Torre de Tribunales para solventar su situación jurídica.

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