Capturan a terrorista y su esposa acusados de asesinato

Un sujeto y su esposa fueron capturados en Chimaltenango acusados del asesinato de un hombre.
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Jonathan de Jesús Felipe Vielman, alias "Ganster", presunto integrante de la Mara Salvatrucha, fue capturado este sábado junto a su esposa, quien fue identificada como Katherin "N", de 26.
Ambos están acusados de asesinato. Según la Policía Nacional Civil (PNC), los acusados dieron muerte a un hombre a tiros el pasado 29 de marzo en San Martín Jilotepeque Chimaltenango.
La captura se concretó en una colonia residencial ubicada en dicho departamento.
La aprehensión se logró tras un allanamiento a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC.