Capturan a terrorista y su esposa acusados de asesinato

-

Un sujeto y su esposa fueron capturados en Chimaltenango acusados del asesinato de un hombre.

Jonathan de Jesús Felipe Vielman, alias "Ganster", presunto integrante de la Mara Salvatrucha, fue capturado este sábado junto a su esposa, quien fue identificada como Katherin "N", de 26.

Ambos están acusados de asesinato. Según la Policía Nacional Civil (PNC), los acusados dieron muerte a un hombre a tiros el pasado 29 de marzo en San Martín Jilotepeque Chimaltenango.

La captura se concretó en una colonia residencial ubicada en dicho departamento.

Alias “Gánster” marero salvatrucha y su esposa capturados en allanamiento



Son presuntos responsables de la muerte a tiros de un hombre



En residenciales Rose Hill, Chimaltenango, fue capturado Jonathan de Jesús Felipe Vielman de 26 años, alias “Gánster” y su esposa pic.twitter.com/vquhVj6TPN — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 11, 2026

La aprehensión se logró tras un allanamiento a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC.