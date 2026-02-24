Capturan al extraditable 13 del año, quien es buscado por EE. UU.

Hugo Sandoval es requerido en Estados Unidos por el delito de violación.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este martes 24 de febrero a Hugo Francisco Sandoval Yanes, en la 3a. calle y 0 avenida del barrio Alegre, en la zona 3 de Jutiapa.
La aprehensión se da con fines de extradición, ya que Sandoval Yanes es buscado por las autoridades de Estados Unidos.
Esta persona cuenta con dos cargos por el delito de violación en el Estado de Massachusetts, según informó la PNC.
Con esta detención son 13 los extraditables capturados en el país en lo que va del presente año.