Capturan al extraditable 13 del año, quien es buscado por EE. UU.

  • Por Geber Osorio
24 de febrero de 2026, 17:50
El capturado es buscado por Estados Unidos por el delito de violación. (Foto ilustrativa: istock)

Hugo Sandoval es requerido en Estados Unidos por el delito de violación.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este martes 24 de febrero a Hugo Francisco Sandoval Yanes, en la 3a. calle y 0 avenida del barrio Alegre, en la zona 3 de Jutiapa.

La aprehensión se da con fines de extradición, ya que Sandoval Yanes es buscado por las autoridades de Estados Unidos.

El capturado con fines de extradición fue identificado como Hugo Francisco Sandoval Yanes. (Foto: PNC)
Esta persona cuenta con dos cargos por el delito de violación en el Estado de Massachusetts, según informó la PNC.

Con esta detención son 13 los extraditables capturados en el país en lo que va del presente año.

